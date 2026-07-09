الدفاعات الجوية البحرينية تتصدى لاعتداءات إيرانية

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الخميس التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية على أراضي المملكة.

وقالت القيادة في بيان على منصة “إكس”: “إنّ إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين”.

وأوضحت القيادة أن منظومات الدفاع الجوي تصدّت واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مؤكدة في هذا السياق أن كل أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

ودعت القيادة العامة الجميع إلى ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة والإبلاغ عنها فوراً .

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت أمس الأربعاء، أن منظوماتها الدفاعية اعترضت ودمرت عدداً من الطائرات المسيّرة ‏والصواريخ.