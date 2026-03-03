الجيش الإسرائيلي يبدأ توغلاً في جنوب لبنان

القدس المحتلة-سانا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه وجّه قوات الجيش إلى التقدّم داخل جنوب لبنان للسيطرة على مواقع وصفها بـ”الاستراتيجية”.

وقال كاتس في تصريح اليوم الثلاثاء نقلته وكالة فرانس برس: إن “الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بالتقدم وتوسيع السيطرة على الأراضي جنوب لبنان”.

من جانبه أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في إحاطة صحفية أن “قوات الفرقة 91 تعمل في هذه الأثناء في منطقة جنوب لبنان وتتمركز في عدد من النقاط الاستراتيجية في المنطقة”، وأضاف: “نشرنا الجنود في نقاط إضافية على منطقة الحدود لمنع حزب الله من مهاجمتنا”، مؤكداً أن “هذه ليست عملية برية، هذا إجراء تكتيكي دفاعي”.

وشهد الوضع في لبنان منذ فجر أمس تصعيداً كبيراً، بعد استهداف ميليشيا حزب الله بعدة صواريخ مواقع إسرائيلية، حيث ردت إسرائيل بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني، ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والمصابين.