تركيا تدعو لاتخاذ موقف حازم ضد محاولات إسرائيل خلق وضع جديد في الأراضي الفلسطينية

أنقرة-سانا

دعت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد محاولات إسرائيل فرض الهيمنة على الضفة الغربية، وخلق وضع جديد على الأراضي الفلسطينية.

ووفق وكالة الأناضول التركية، أكد المتحدث باسم الوزارة زكي أق تورك أن قرار إسرائيل الأخير بفرض سيادتها وتوسيع نطاق أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وأضاف: “نجدد التأكيد على أن انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار وتعطيلها للمساعدات الإنسانية يضر بعملية السلام، ويعمق حالة عدم الاستقرار في المنطقة”.

وجددت المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي إدانتها قرارات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة الهادفة إلى فرض الهيمنة على الضفة الغربية، والإمعان في عمليات الاستيطان، وإرهاب المستوطنين، والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، والاستيلاء على أرضه، مؤكدةً أن هذه الإجراءات الأحادية الباطلة تشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

