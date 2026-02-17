ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى بإطلاق نار خلال مباراة هوكي للشباب في رود آيلاند

واشنطن-سانا

قتل ثلاثة أشخاص، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بالغة بحادث إطلاق نار وقع خلال مباراة لهوكي الشباب في ولاية رود آيلاند الأمريكية.

ونقلت شبكة “سي بي إس” الإخبارية عن رئيسة الشرطة تينا غونكالفيس قولها: إن المهاجم كان داخل إحدى الصالات الرياضية في ملعب “دينيس إم. لينش” بمدينة باوتكيت لمتابعة مباراة لطلاب مدارس ثانوية، قبل أن يفتح النار بكثافة، ما أدى إلى مقتل شخصين، بينهم امرأة، وإصابة ثلاثة آخرين إصابات خطيرة، ثم أطلق النار على نفسه ولقي حتفه على الفور.

وأضافت غونكالفيس: إن اللاعبين والجمهور فرّوا للاحتماء، مشيرة إلى أن أحد الحاضرين حاول التدخل والسيطرة على المهاجم، فيما
لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث.

ويأتي هذا الهجوم بعد حادثة إطلاق نار شهدتها رود آيلاند في ال14 من كانون الأول الماضي داخل حرم جامعة براون أثناء الامتحانات، وأسفرت حينها عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين، بينهم ثمانية بحالة حرجة.

