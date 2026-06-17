وزير النقل التركي: نبذل جهوداً لإحياء خط سكة حديد الحجاز الحديث

أنقرة-سانا

أكد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو اليوم الأربعاء أن بلاده تبذل جهوداً جادة لإحياء خط سكة حديد الحجاز الحديث.

ونقلت وكالة ” الأناضول” عن أورال أوغلو قوله خلال مشاركته في فعالية نظمها اتحاد المقاولين الأتراك بالعاصمة أنقرة إنه “أجرى زيارة إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي” مؤكداً أن “تركيا تبذل جهودها لإحياء خط سكة حديد الحجاز الحديث وثمة أعمال يتعين تنفيذها ولا سيما في الجانبين الأردني والسوري، ونحن نبذل جهوداً جادة لضمان إنجاز هذه المشاريع”.

وأشاد أورال أوغلو بالمقاولين الأتراك مشيراً إلى أنهم “باتوا من بين الأفضل عالمياً ونجاحاتهم حول العالم تعكس قوة تركيا في الهندسة والبناء”.

ويعد خط سكة حديد الحجاز من أبرز المشاريع التاريخية في المنطقة وأُنشئ بين عامي 1900 و1908 وامتد بطول نحو 1322 كيلومتراً بين دمشق والمدينة المنورة قبل أن يصل لاحقاً مع الإضافات إلى نحو 1900 كيلومتر.

وكان أورال أوغلو أعلن في نيسان الماضي عن خطة لربط البحر الأحمر بالمتوسط عبر سكة حديد إقليمية تمتد من سلطنة عمان والسعودية مروراً بالأردن وسوريا وصولاً إلى تركيا ومنها إلى أوروبا مؤكداً على الأهمية الجغرافية لخط سكة حديد تركيا-سوريا-الأردن.