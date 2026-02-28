الدفاع الإماراتية تعلن التصدي بنجاح لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم السبت، نجاح دفاعاتها الجوية في التصدي لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية، مؤكدةً أنه تم التعامل مع هذه الصواريخ بكفاءة عالية، من دون وقوع أي أضرار.

وشددت الوزارة في بيان عبر منصة “إكس” على أن قواتها في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها، مؤكدةً أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.

وأوضحت الدفاع الإماراتية أن شظايا الصواريخ التي تم اعتراضها سقطت في مناطق متفرقة من أبو ظبي، شملت جزيرة السعديات، ومدينة خليفة، ومنطقة بني ياس، ومدينة محمد بن زايد، ومنطقة الفلاح، مؤكدةً عدم وجود إصابات في المواقع المذكورة.

وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء يُعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، مشددة على أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومواطنيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها.

يشار إلى أن إيران شنت اعتداءات بالصواريخ على كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، ما أثار موجة من التنديد ضدها، وجاء ذلك في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها.