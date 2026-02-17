روسيا تفكك شبكة هجرة غير شرعية من أمريكا اللاتينية

موسكو-سانا

أعلن الجهاز الفيدرالي للأمن الروسي بالتعاون مع وزارة الداخلية تفكيك شبكة نظمت الهجرة غير الشرعية لمواطنين من دول أمريكا اللاتينية إلى روسيا.

ووفقاً لبيان نقله موقع قناة “آر تي” اليوم الثلاثاء، فإن التحقيق كشف أن أعضاء المجموعة نظموا مخططاً لتقنين تواجد هؤلاء الأجانب على أراضي روسيا من خلال إصدار وثائق هجرة مزورة، وكان المنظم يضلل المواطنين الأجانب، مستغلاً جهلهم بالتشريعات الروسية للهجرة، وينخرط في توظيفهم بشكل صوري ويحتجز رواتبهم.

وتم اعتقال المنظم الرئيسي، وضبط مستندات مزورة وأجهزة إلكترونية خلال مداهمات لمساكن ومكاتب مشتركة بحسب البيان الذي أشار إلى أن السلطات فتحت قضية جنائية، وتم توقيف المنظم، فيما تجري متابعة الإجراءات القانونية بحق باقي المتهمين.

وتكثف السلطات الروسية إجراءاتها بشأن الهجرة غير الشرعية، ولا سيما من مناطق أمريكا اللاتينية وآسيا، ما دفع الأجهزة الأمنية لتعزيز مراقبتها وعمليات التفتيش، في محاولة لتقليل المخاطر المرتبطة بتزوير الوثائق واستغلال العمالة الأجنبية.