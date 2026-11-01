صحة طرطوس تزود 5 مستشفيات في المحافظة بتجهيزات طبية ومخبرية

طرطوس-سانا‏

زودت مديرية صحة طرطوس 5 مستشفيات في المحافظة بمجموعة من ‏الأجهزة والتجهيزات الطبية والمخبرية، في خطوة تهدف إلى رفع جاهزية ‏الأقسام الطبية، وتعزيز إمكاناتها في التشخيص والعلاج، والارتقاء بجودة ‏الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.‏

وأوضح مدير دائرة المنشآت الصحية في مديرية صحة طرطوس، الدكتور ‏علاء المغربل لـ سانا السبت، أن التجهيزات شملت أجهزة غسيل الكلى ‏وطاولات العمليات والتخدير والمراقبة الطبية والحاضنات والتصوير ‏الشعاعي والتحاليل المخبرية وتخطيط القلب والسمع، إضافة إلى أجهزة ‏التنفس الاصطناعي والتعقيم، بهدف تعزيز جاهزية الأقسام الطبية وتطوير ‏قدراتها التشخيصية والعلاجية وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.‏

وبيّن المغربل أن الأجهزة وُزعت على مستشفيات طرطوس الوطني ‏والأطفال الوطني والدريكيش والقدموس وبانياس الوطني، مشيراً إلى أن ‏حصة مستشفى طرطوس الوطني تضمنت جهازي غسيل كلى، وأربع ‏طاولات عمليات، وجهازاً قوسياً للعمليات العظمية،

وجهازي تحليل كيميائي، ‏وجهاز تصوير شعاعي نقال قوسي، و15 محقنة آلية، وجهازي تنفس ‏اصطناعي.

كما جرى تزويد مستشفى الأطفال الوطني بست حواضن، وجهاز هرمونات ‏مخبري، وجهاز تخدير مع شاشة مراقبة، ومنفسة وأخرى آلية نقّالة، إلى ‏جانب أجهزة تنظير الحنجرة والصدمة الكهربائية والإيكو دوبلر الملون ‏والمعاوقة السمعية.‏

وفي مستشفى الدريكيش، تضمنت التجهيزات جهاز غسيل كلى، وجهازي ‏تخطيط قلب، وجهاز تخطيط سمع، ومحقنة آلية، وجهاز مراقبة كهربائي، ‏وجهاز تقطير، إضافة إلى تجهيزات مخبرية أخرى.‏

وشملت تجهيزات مستشفى القدموس، ثلاثة أجهزة لغسيل الكلى، وطاولة ‏عمليات، وجهاز تعقيم رطب، وجهاز تخطيط قلب، وجهاز تحليل غازات ‏الدم، فيما جرى تركيب محطة تحلية مياه جديدة في قسم الكلية الصناعية ‏بمستشفى بانياس الوطني.‏

ويأتي تزويد المستشفيات الخمس بهذه التجهيزات، في إطار سعي مديرية ‏صحة طرطوس لتحسين الخدمات الطبية داخل المحافظة.‏