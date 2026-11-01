صحة طرطوس تزود 5 مستشفيات في المحافظة بتجهيزات طبية ومخبرية

طرطوس-سانا
زودت مديرية صحة طرطوس 5 مستشفيات في المحافظة بمجموعة من الأجهزة والتجهيزات الطبية والمخبرية، في خطوة تهدف إلى رفع جاهزية الأقسام الطبية، وتعزيز إمكاناتها في التشخيص والعلاج، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
وأوضح مدير دائرة المنشآت الصحية في مديرية صحة طرطوس، الدكتور علاء المغربل لـ سانا السبت، أن التجهيزات شملت أجهزة غسيل الكلى وطاولات العمليات والتخدير والمراقبة الطبية والحاضنات والتصوير الشعاعي والتحاليل المخبرية وتخطيط القلب والسمع، إضافة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي والتعقيم، بهدف تعزيز جاهزية الأقسام الطبية وتطوير قدراتها التشخيصية والعلاجية وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.
وبيّن المغربل أن الأجهزة وُزعت على مستشفيات طرطوس الوطني والأطفال الوطني والدريكيش والقدموس وبانياس الوطني، مشيراً إلى أن حصة مستشفى طرطوس الوطني تضمنت جهازي غسيل كلى، وأربع طاولات عمليات، وجهازاً قوسياً للعمليات العظمية،
وجهازي تحليل كيميائي، وجهاز تصوير شعاعي نقال قوسي، و15 محقنة آلية، وجهازي تنفس اصطناعي.
كما جرى تزويد مستشفى الأطفال الوطني بست حواضن، وجهاز هرمونات مخبري، وجهاز تخدير مع شاشة مراقبة، ومنفسة وأخرى آلية نقّالة، إلى جانب أجهزة تنظير الحنجرة والصدمة الكهربائية والإيكو دوبلر الملون والمعاوقة السمعية.
وفي مستشفى الدريكيش، تضمنت التجهيزات جهاز غسيل كلى، وجهازي تخطيط قلب، وجهاز تخطيط سمع، ومحقنة آلية، وجهاز مراقبة كهربائي، وجهاز تقطير، إضافة إلى تجهيزات مخبرية أخرى.
وشملت تجهيزات مستشفى القدموس، ثلاثة أجهزة لغسيل الكلى، وطاولة عمليات، وجهاز تعقيم رطب، وجهاز تخطيط قلب، وجهاز تحليل غازات الدم، فيما جرى تركيب محطة تحلية مياه جديدة في قسم الكلية الصناعية بمستشفى بانياس الوطني.
ويأتي تزويد المستشفيات الخمس بهذه التجهيزات، في إطار سعي مديرية صحة طرطوس لتحسين الخدمات الطبية داخل المحافظة.