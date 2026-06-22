الهند تجري محادثات مع الإمارات لبيع منظومات دفاعية متقدمة

نيودلهي-سانا

قالت مصادر هندية: إن الحكومة تجري محادثات مع الإمارات لبيع منظومات دفاعية رئيسية، من بينها صاروخ “براهموس” الأسرع من الصوت، ومنظومة الدفاع الجوي “أكاشتير”.

ونقلت وكالة رويترز عن المصادر قولها، اليوم الإثنين: إن المباحثات، التي لم يُعلن عنها سابقاً، تأتي في إطار اهتمام إماراتي متزايد بتعزيز قدراتها الدفاعية في ضوء التطورات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وتشمل صفقات محتملة لأنظمة أسلحة متعددة.

وأشارت المصادر إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولية لكنها تتقدم بشكل سريع، دون صدور تعليق رسمي من الجانب الهندي أو وزارة الخارجية الإماراتية.

ويُعد صاروخ “براهموس” من أسرع صواريخ كروز في العالم، وهو مشروع مشترك بين الهند وروسيا، فيما تُعد منظومة “أكاشتير” نظام دفاع جوي آلياً طورته شركة “بهارات إلكترونيكس” بالتعاون مع الجيش الهندي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الإمارات إلى تنويع مصادر تسليحها وتعزيز قدراتها الدفاعية، وسط تزايد التوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.