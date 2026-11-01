وزارة الطوارئ تشارك بإحاطة دولية حول أحدث التوقعات المتعلقة بظاهرة النينيو المناخية

دمشق-سانا

شاركت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر تقنية الاتصال المرئي في الإحاطة الدولية التي ‏نظمتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (‏WMO‏) ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر ‏الكوارث (‏UNDRR‏)، بمشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة وممثلي الدول، وذلك في إطار ‏الجهود الوطنية لتعزيز منظومة الإنذار المبكر والاستعداد للمخاطر المناخية.‏

وأكدت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الإحاطة تناولت أحدث التوقعات ‏المتعلقة بظاهرة النينيو (‏El Niño‏) خلال عامي 2026–2027، والتي تشير إلى احتمال ‏استمرار تأثيراتها المناخية حتى شهر شباط عام 2027 مع توقع ذروتها لتكون في شهر كانون ‏الأول القادم، بما قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الجفاف والفيضانات وموجات الحر وحرائق الغابات ‏في مناطق مختلفة من العالم، وانعكاساتها على الأمن الغذائي والموارد المائية والخدمات ‏الأساسية.‏

تحويل التنبؤات المناخية لإجراءات استباقية

استعرض المشاركون تجارب عدد من الدول في تحويل التنبؤات المناخية إلى إجراءات استباقية، ‏من خلال تحديد مستويات الخطورة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتفعيل خطط الاستعداد ‏قبل وقوع الكوارث.‏

وأكدت الوزارة أنها تعمل مع المركز الوطني للأرصاد الجوية التابع لها على الاستفادة من هذه ‏المعطيات في تطوير منظومة الإنذار المبكر متعددة الأخطار في سوريا، من خلال متابعة ‏التوقعات الموسمية وتحليل المخاطر على المستوى الوطني، وربط التحذيرات بالآثار المحتملة ‏على السكان والقطاعات الحيوية.‏

وتعرف ظاهرة النينيو باسم التذبذب الجنوبي (‏ENSO‏)، وتحدث عندما ترتفع درجة حرارة مياه ‏سطح البحر في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي بشكل غير طبيعي، حيث تنخفض كمية ‏المياه الباردة التي ترتفع من أعماق المحيط إلى السطح بالقرب من أمريكا الجنوبية، ما يؤدي ‏إلى تدافُع وتراكم المياه الدافئة شرقاً، وارتفاع حرارة الغلاف الجوي فوقها.‏