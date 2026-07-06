الصين وروسيا تطلقان مناورات بحرية مشتركة

بكين-سانا

أطلقت الصين وروسيا، اليوم الإثنين، مناورات بحرية مشتركة تحت اسم “البحر المشترك 2026” في ميناء عسكري بمدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرق الصين.



وذكرت وكالة “شينخوا” للأنباء أن هذه المناورات ستجري على ثلاث مراحل، حشد القوات، والتخطيط في الميناء، والعمليات البحرية، وقد اكتمل حشد جميع القوات المشاركة في المناورات أمس الأحد.



وعقب مراسم افتتاح المناورات، أجرت القوات البحرية للبلدين تدريبات على القيادة والتنسيق التكتيكي، كما عقدت القيادة المشتركة مناقشات معمقة بشأن المحاور الرئيسية للتدريبات المقررة خلال مرحلة العمليات البحرية.



وفي الخطوة التالية، ستتوجه السفن الحربية المشاركة إلى المياه القريبة من تشينغداو لتنفيذ مناورات تشمل عمليات استطلاع مشتركة، وعمليات دفاع جوي وصاروخي، إضافة إلى تدريبات على الاستخدام الفعلي للأسلحة.

وقد أُنشئت قيادة مشتركة للمناورات، تضم تشكيلات مهام من القوات البحرية للبلدين.



وكان الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين اتفقا في 20 أيار ‏الماضي ‏على تمديد معاهدة حسن الجوار ‌‏والتعاون الودي ‏بين الصين ‏وروسيا، كما وقعا بياناً مشتركاً حول تعزيز ‌‏‌‏التنسيق ‏الاستراتيجي الشامل، وتعميق علاقات حسن ‏الجوار والتعاون ‏الودي ‌‏بين البلدين بشكل أكبر.‏