الرئاسة الفلسطينية تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة استمرار الانتهاكات وعمليات القصف الإسرائيلية في قطاع غزة والتي تؤدي يومياً إلى مقتل العديد من الفلسطينيين.

واعتبرت الرئاسة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم الإثنين، أن الاحتلال يواصل استباحة الدم الفلسطيني والمقدرات الفلسطينية عقب القرارات الخاصة التي اتخذتها سلطات الاحتلال بخصوص الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية في محاولات الضم الجزئي، الأمر الذي يشكّل خرقاً ومخالفة للقانون الدولي.

وأكدت الرئاسة أن الإجراءات الإسرائيلية بمصادرة الأراضي أو التضييق على الشعب الفلسطيني وحريته وحركته لن تفرض حقاً أو تنتزع حقه في أرض وطنه.

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي، بوقف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف إجراءاتها التي تؤجج دائرة العنف والصراع في المنطقة، وتتحدى الجهود الأمريكية والعربية والدولية التي حققت وقف إطلاق النار بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية في وقت سابق مخططات الاحتلال لضم الضفة الغربية، مؤكدة أنها تمثل استمراراً للحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وتصعيداً خطيراً يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية، ولا سيما في الضفة الغربية المحتلة.