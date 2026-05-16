مسؤول أمريكي: واشنطن تعتزم توجيه اتهامات جنائية ‏للرئيس ‏الكوبي السابق راؤول كاسترو

واشنطن-سانا
أعلن مسؤول في وزارة العدل الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم توجيه اتهامات جنائية إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، الأسبوع المقبل، وذلك في خطوة من شأنها تصعيد الضغوط الأمريكية على الحكومة الكوبية.
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله اليوم السبت: إن جهات الادعاء الاتحادية تتوقع إعلان لائحة اتهام ضد كاسترو، البالغ من العمر 94 عاماً، في مدينة ميامي في العشرين من أيار الجاري، على خلفية حادثة تعود إلى عام 1996، أسقطت خلالها طائرات كوبية طائرتين تابعتين لمجموعة من المعارضين الكوبيين المقيمين خارج البلاد.
وأشار المسؤول إلى أن مكتب الادعاء في ميامي سيقيم فعالية لإحياء ذكرى ضحايا الحادثة، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن عن المكتب.
وبحسب الإجراءات القضائية الأمريكية، يتعين أولاً أن تحظى لائحة الاتهام بموافقة هيئة محلفين كبرى.
وكان راؤول كاسترو يشغل منصب وزير الدفاع الكوبي وقت وقوع الحادثة، فيما أكدت الحكومة الكوبية حينها أن إسقاط الطائرتين جاء رداً على انتهاك المجال الجوي الكوبي.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وهافانا، بعدما كثفت الإدارة الأمريكية الحالية ضغوطها السياسية على الحكومة الكوبية، فقد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خيار التحرك العسكري ضد كوبا، كما ألمح إلى إمكانية نشر حاملة طائرات عائدة من إيران قبالة السواحل الكوبية.
يذكر أن راؤول كاسترو تولى الرئاسة في كوبا، خلفاً لأخيه فيدل كاسترو من عام 2008 وحتى عام 2018.