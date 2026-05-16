مسؤول أمريكي: واشنطن تعتزم توجيه اتهامات جنائية ‏للرئيس ‏الكوبي السابق راؤول كاسترو

واشنطن-سانا‏

أعلن مسؤول في وزارة العدل الأمريكية، أن إدارة ‏الرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب تعتزم توجيه اتهامات ‏جنائية إلى الرئيس ‏الكوبي السابق راؤول كاسترو، ‏الأسبوع المقبل، وذلك في خطوة ‏من شأنها تصعيد ‏الضغوط الأمريكية على الحكومة الكوبية‎.‎

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول، الذي طلب عدم ‏الكشف عن ‏هويته، قوله اليوم السبت: إن جهات الادعاء ‏الاتحادية تتوقع إعلان ‏لائحة اتهام ضد كاسترو، البالغ من ‏العمر 94 عاماً، في مدينة ‏ميامي في العشرين من أيار ‏الجاري، على خلفية حادثة تعود إلى ‏عام 1996، أسقطت ‏خلالها طائرات كوبية طائرتين تابعتين ‏لمجموعة من ‏المعارضين الكوبيين المقيمين خارج البلاد‎.‎

وأشار المسؤول إلى أن مكتب الادعاء في ميامي سيقيم ‏فعالية ‏لإحياء ذكرى ضحايا الحادثة، فيما لم يصدر أي ‏تعليق رسمي حتى ‏الآن عن المكتب‎.‎

وبحسب الإجراءات القضائية الأمريكية، يتعين أولاً أن ‏تحظى ‏لائحة الاتهام بموافقة هيئة محلفين كبرى‎.‎

وكان راؤول كاسترو يشغل منصب وزير الدفاع الكوبي وقت ‌‏وقوع الحادثة، فيما أكدت الحكومة الكوبية حينها أن ‏إسقاط ‏الطائرتين جاء رداً على انتهاك المجال الجوي ‏الكوبي‎.‎

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وهافانا، ‏بعدما كثفت ‏الإدارة الأمريكية الحالية ضغوطها السياسية ‏على الحكومة الكوبية، ‏فقد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ‏ترامب إلى خيار التحرك ‏العسكري ضد كوبا، كما ألمح ‏إلى إمكانية نشر حاملة طائرات ‏عائدة من إيران قبالة ‏السواحل الكوبية‎.‎

يذكر أن راؤول كاسترو تولى الرئاسة في كوبا، خلفاً لأخيه فيدل ‏كاسترو من عام 2008 وحتى عام 2018.‏