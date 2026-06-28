وزير خارجية مصر يبحث مع نظيريه القطري والسعودي مستجدات الأوضاع الإقليمية

القاهرة-سانا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، مع نظيريه القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والسعودي الأمير فيصل بن فرحان، مستجدات الأوضاع الإقليمية، وسبل صون أمن دول الخليج العربي، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وذكر موقع وزارة الخارجية المصرية أن الوزراء تبادلوا الرؤى بشأن تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين أهمية البناء على المسار التفاوضي القائم بعد التوصل إلى مذكرة التفاهم، واستمرار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقاً لقواعد القانون الدولي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تضر بحركة الملاحة الدولية أو التجارة العالمية.

وشدد الوزراء على أهمية صون أمن دول الخليج العربي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

كما بحثوا تطورات الأوضاع في فلسطين ولبنان، ورحبوا بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، مؤكدين أهمية البناء عليه لضمان التنفيذ الكامل لبنوده، بما يعزز أمن لبنان واستقراره وصون سيادته.

وأكد الوزراء كذلك أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ووقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وكان وزير الخارجية المصري قد بحث، أمس السبت، هاتفياً مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة.