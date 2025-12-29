إصابة 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، وذلك في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا، أحدهم بُترت قدمه، جراء غارات جوية للاحتلال، استهدفت مخيم جباليا في منطقة الفالوجا شمال القطاع.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الفجر غارات على مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة رضيع يبلغ من العمر شهرين نتيجة البرد الشديد في القطاع ليرتفع عدد الوفيات بسبب البرد إلى 3 حالات.

وتسببت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 بارتقاء 71266 فلسطينياً وإصابة 171222.