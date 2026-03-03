الولايات المتحدة تعلن تدمير جميع السفن الإيرانية في خليج عُمان

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الثلاثاء، تدمير جميع السفن الإيرانية البالغ عددها 11 سفينة في خليج عُمان.

وقالت “سنتكوم” في منشور عبر منصة “إكس”: قبل يومين كان لدى إيران 11 سفينة في خليج عمان، واليوم ليس لديها أي سفينة، مشيرة إلى أنّ إيران هاجمت وضيقت الخناق على الملاحة الدولية في خليج عُمان على مدى عقود، لكن تلك الأيام ولّت.

وأوضحت “سنتكوم” أنّ القوات الأمريكية دمّرت خلال عملياتها العسكرية المستمرة مراكز قيادة وسيطرة تابعة للحرس الثوري الإيراني، وقدرات الدفاع الجوي الإيرانية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسّيرة.

كما أشارت “سنتكوم” إلى أنّ إيران تستخدم منصات إطلاق متنقلة لإطلاق صواريخ عشوائية، في محاولة لإلحاق أكبر قدر من الضرر في المنطقة، مؤكدة استمرارها في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد التهديدات القادمة من طهران.

وتستمر الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران منذ صباح السبت الماضي، بينما تصعّد طهران وتيرة هجماتها على دول عربية عدّة، مستهدفة البنى التحتية ومرافق ومباني مدنية ودبلوماسية، إضافة إلى منشآت الطاقة.