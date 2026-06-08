الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينياً ويصعّد اعتداءاته في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 11 فلسطينياً خلال حملة مداهمات واسعة نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ترافقت مع اعتداءات على الممتلكات الخاصة وتشديد للإجراءات العسكرية في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينياً من مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما اعتقلت ثمانية فلسطينيين، بينهم امرأة من مدينة نابلس ومخيم العين غرب المدينة.
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين عقب اقتحام منزليهما وتفتيشهما، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية على مداخل المدينة وبلداتها وقراها ومخيماتها، وإغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
وفي سياق الاعتداءات المتواصلة على الممتلكات الفلسطينية، أقدم مستوطنون على تدمير شبكة مياه مخصصة لري المزروعات في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، كما أفرغوا بئر مياه للشرب وبركة لتجميع المياه.
كما هاجم مستوطنون قرية مجدل بني فاضل وبلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وألقوا قنابل غاز باتجاه السكان، وحطموا ثلاث مركبات فلسطينية.
وكان أربعة فلسطينيين، بينهم سيدة، قد قتلوا أمس الأحد، وأصيب آخرون، جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية قرب مدرسة في حي النصر شمال غرب مدينة غزة.