الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينياً ويصعّد اعتداءاته في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‌‎ ‎

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 11 فلسطينياً خلال حملة مداهمات واسعة نفذتها في مناطق متفرقة من ‏الضفة الغربية، ترافقت مع اعتداءات على الممتلكات الخاصة وتشديد للإجراءات العسكرية في عدد من المدن والبلدات ‏الفلسطينية.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينياً من مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم، بعد ‏مداهمة منزله وتفتيشه، كما اعتقلت ثمانية فلسطينيين، بينهم امرأة من مدينة نابلس ومخيم العين غرب المدينة.‏

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين عقب اقتحام منزليهما وتفتيشهما، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية ‏على مداخل المدينة وبلداتها وقراها ومخيماتها، وإغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات ‏الإسمنتية والسواتر الترابية.‏

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة على الممتلكات الفلسطينية، أقدم مستوطنون على تدمير شبكة مياه مخصصة لري ‏المزروعات في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، كما أفرغوا بئر مياه للشرب وبركة لتجميع المياه.‏

كما هاجم مستوطنون قرية مجدل بني فاضل وبلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وألقوا قنابل غاز باتجاه السكان، وحطموا ‏ثلاث مركبات فلسطينية.‏

وكان أربعة فلسطينيين، بينهم سيدة، قد قتلوا أمس الأحد، وأصيب آخرون، جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية ‏استهدفت سيارة مدنية قرب مدرسة في حي النصر شمال غرب مدينة غزة.‏