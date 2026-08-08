إدانات عربية للاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية

عواصم-سانا

تواصلت الإدانات العربية للاعتداء الإيراني على ناقلة نفط تابعة لشركة “أدنوك” الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز اليوم السبت، وسط تحذيرات من تداعيات استهداف السفن التجارية على أمن الملاحة والتجارة وإمدادات الطاقة.

إدانات خليجية

حيث أدانت البحرين بأشد العبارات الاعتداء، معتبرة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتهديد خطير لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات ودعمها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية العمانية عن استنكار السلطنة للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز، معتبرة أنها انتهاك للقانون الدولي، وتهديد لسلامة الملاحة وأمن المنطقة واستقرارها.

كما أدانت الكويت بشدة الاعتداء الإيراني على الناقلة الإماراتية، ودعت إلى الوقف الفوري للأعمال التصعيدية، مؤكدة رفضها لأي اعتداء يهدد أمن الملاحة البحرية.

تحذير من تداعيات التصعيد

من جهته، استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي استهداف الناقلة الإماراتية، معتبراً أنه يمثل حلقة جديدة في الانتهاكات الإيرانية لحرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية، وحمّل طهران المسؤولية عن الاعتداءات التي تطال المقدرات العربية وتتنافى مع المبادئ الدولية المتعلقة بحرية الملاحة.

وأدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي استهداف الناقلة الإماراتية، محذراً من أن استهداف السفن التجارية وتهديد سلامة الملاحة الدولية يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وينعكس على حركة التجارة وإمدادات الطاقة عالمياً.

ودعا اليماحي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان أمن الملاحة والتصدي للممارسات التي تهدد الممرات الدولية وتوسّع دائرة الصراع في المنطقة.

تضامن عربي مع الإمارات

وأدانت مصر استهداف الناقلة، معتبرة أنه يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة وحرية حركة التجارة في أحد أهم الممرات المائية الدولية، مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات ورفضها الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية.

كما أدانت الحكومة الفلسطينية الاعتداء، مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة الملاحة البحرية.

وكانت ناقلة تابعة لشركة “أدنوك” الإماراتية تعرضت للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في وقت سابق اليوم، في ظل استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة والمخاطر التي تواجه حركة الملاحة في المضيق.