ترامب: إيران انتهكت وقف إطلاق النار مرات عدة

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن إيران انتهكت وقف إطلاق النار مرات عدة.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية عن ترامب قوله: “إن إيران انتهكت وقف إطلاق النار مرات عديدة”، دون أن يوضح طبيعة الحوادث التي تمت فيها الانتهاكات.

ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب في الثامن من نيسان الجاري، والذي يستمر لمدة أسبوعين، يوم غد الأربعاء.

وبعد الإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، لم يتوصل الجانبان الأمريكي والإيراني إلى اتفاق خلال محادثاتهما في باكستان في وقت سابق من الشهر الجاري، بسبب وجود مسائل أساسية عالقة بينهما.

المركزي الأوروبي يثبت الفائدة للمرة الخامسة ويؤكد متانة الاقتصاد رغم التحديات
أردوغان: حرب الإبادة في غزة امتحان للضمير الإنساني
تورك يؤكد أن العنف يجب ألا يكون الأساس الذي يقوم عليه العالم
الجيش الروسي يدمر أسلحة غربية وبنى تحتية عسكرية ويسقط 61 مسيرة أوكرانية
الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية في ظل غياب المساءلة
