ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين الذين قتلوا في معتقلات الاحتلال إلى 88 اسيراً

القدس المحتلة-سانا

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد، أن عدد الأسرى الذين قتلوا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في الـ 7 من تشرين الأول 2023، ارتفع إلى 88 أسيراً، بينهم 52 معتقلاً من قطاع غزة.

وأوضح النادي في بيان اليوم الأحد، نقلته وكالة وفا الفلسطينية، أن القتلى قضوا نتيجة جرائم التعذيب والتجويع، والاعتداءات الممنهجة، إضافة إلى الحرمان والسلب والتنكيل، والاحتجاز في ظروف قاسية تنتهك الكرامة الإنسانية.

وأكد النادي أن العديد من قتلى معتقلي غزة لا تزال هوياتهم مجهولة بسبب الإخفاء القسري، فيما أُعدم العشرات ميدانياً، مشيراً إلى أن صور الجثامين التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار تثبت عمليات الإعدام خارج القانون.

ويواجه الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، والذين يبلغ عددهم أكثر من 9 آلاف أسير، ظروف اعتقال صعبة، حيث تعتمد سلطات الاحتلال على إجراءات مشددة وقيود صارمة، إلى جانب استخدام وسائل تعذيب نفسية وجسدية للسيطرة عليهم داخل المعتقلات.