شركة “بابكو إنرجيز” البحرينية للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة

المنامة-سانا

أعلنت شركة “بابكو إنرجيز” المجموعة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، اليوم الاثنين حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة نتيجة الاعتداءات الإيرانية والهجوم الأخير الذي استهدف إحدى وحدات مصفاة التكرير التابعة للمجموعة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن “بابكو إنرجيز” قولها في بيان: إن احتياجات السوق المحلي مؤمنة بالكامل وفقًا للخطط الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون تأثر.

وأعربت الشركة عن تقديرها لعلاقاتها الراسخة مع كافة شركائها، مؤكدة أنها ستواصل اطلاع الشركاء والجهات ذات العلاقة على آخر المعلومات والمستجدات ذات الصلة.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن شهود عيان صباح اليوم أن دخاناً كثيفاً يتصاعد من ناحية مصفاة بابكو ‌النفطية في البحرين.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت يوم الخميس الماضي إخماد حريق اندلع إثر هجوم صاروخي على المصفاة دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات.

وتعد بابكو المصفاة النفطية الرئيسية في البحرين، ومنشأة حيوية لقطاع الطاقة في البلاد.

وقبل أربعة أيام أعلنت شركة “قطر للطاقة” حالة “القوة القاهرة” في أعقاب قرارها وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة، تبعتها مؤسسة البترول الكويتية يوم السبت الماضي جراء التطورات الأمنية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية _الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي، واستمرار التهديدات التي تعيق تصدير النفط عبر مضيق هرمز.