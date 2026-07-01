المحيطات تسجل حرارة قياسية جديدة… والعلماء يحذرون من تداعيات مناخية خطيرة

واشنطن-سانا

سجلت درجات حرارة سطح المحيطات في العالم أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال شهر حزيران المنصرم، في تطور يثير مخاوف العلماء من تداعيات محتملة على المناخ العالمي والأنظمة البيئية البحرية، مع توقعات باستمرار موجة الاحترار خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت شبكة “CNN ” الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء نقلاً عن بيانات خدمة “كوبرنيكوس” لمراقبة تغير المناخ أن “متوسط درجة حرارة سطح البحار عالمياً بلغ في الـ21 من حزيران الماضي 20.86 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل للشهر نفسه عام 2024، وهو أعلى مستوى يُسجل لشهر حزيران منذ بدء عمليات الرصد”.

وأكدت بيانات خدمة كوبرنيكوس البحرية، التي تديرها منظمة “Mercator Ocean International” هذا الارتفاع، إذ سجلت متوسط حرارة بلغ نحو 21 درجة مئوية في اليوم نفسه، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2024.

تداعيات النينيو

ويرى العلماء أن هذا الارتفاع يعود إلى تزامن بداية تطور ظاهرة النينيو المناخية مع استمرار تأثير التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية، ولا سيما انبعاثات الغازات الدفيئة، في وقت تمتص فيه المحيطات نحو 90% من الحرارة الزائدة المتراكمة في النظام المناخي للأرض.

من جهته، أشار عالم المحيطات مايكل ميريديث إلى أن “وتيرة ارتفاع حرارة البحار باتت تثير القلق”، فيما توقع مدير خدمة “كوبرنيكوس” لتغير المناخ كارلو بونتيمبو “استمرار تسجيل مستويات قياسية جديدة مع تطور ظاهرة النينيو خلال الفترة المقبلة”.

تحذيرات متزايدة

ويحذر العلماء من أن “ارتفاع حرارة المحيطات قد يؤدي إلى زيادة شدة موجات الحر والعواصف والأمطار الغزيرة، فضلاً عن تسريع تبييض الشعاب المرجانية وارتفاع مستوى سطح البحر، بما ينعكس على النظم البيئية والمناخ العالمي”.

وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية متابعة التغيرات في حرارة المحيطات، لما لها من تأثير مباشر في المناخ العالمي واستقرار النظم البيئية البحرية.

وكانت الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أكدت الشهر الماضي رسمياً عودة ظاهرة “النينيو” المناخية، وسط توقعات بأن تتطور بسرعة لتصبح “نينيو فائقة” بين أواخر عام 2026 وأوائل عام 2027، ما ينذر بتسجيل درجات حرارة قياسية.

وتؤدي هذه الظاهرة إلى تغيرات مناخية وتأثيرات عالمية ومحلية، أبرزها: موجات الحر وبلوغ حرارة المحيطات مستويات قياسية غير مسبوقة، إضافة إلى الطقس المتطرف حيث تزداد احتمالية حدوث فيضانات وجفاف في مناطق مختلفة.