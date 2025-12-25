مصرع 4 أشخاص وفقدان 3 جراء تسرب للغاز في منجم للفحم بالصين

بكين-سانا

لقي أربعة عمال مصرعهم وفقد ثلاثة آخرون، إثر تسرب للغاز في منجم للفحم جنوب غرب الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات المحلية قولها: إن “رجال الإنقاذ انتشلوا 4 جثث فيما لا يزال ثلاثة عمال في عداد المفقودين، إثر حادث تسرب غاز في منجم دايينغ للفحم بمقاطعة يوننان جنوب غرب البلاد”.

وأضافت: إن عمليات الإنقاذ جارية، فيما تتواصل التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.

ويوم الأحد الماضي حوصر خمسة عمال داخل منجم”داتونغقو”، التابع لشركة” هيلونغجيانغ فنغ يوان ” للتعدين شمال شرق الصين، بعد وقوع فيضان بالمنطقة وتسرب المياه إلى داخل المنجم.