مصرع 4 أشخاص وفقدان 3 جراء تسرب للغاز في منجم للفحم بالصين

1315914.jpeg مصرع 4 أشخاص وفقدان 3 جراء تسرب للغاز في منجم للفحم بالصين

بكين-سانا

لقي أربعة عمال مصرعهم وفقد ثلاثة آخرون، إثر تسرب للغاز في منجم للفحم جنوب غرب الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات المحلية قولها: إن “رجال الإنقاذ انتشلوا 4 جثث فيما لا يزال ثلاثة عمال في عداد المفقودين، إثر حادث تسرب غاز في منجم دايينغ للفحم بمقاطعة يوننان جنوب غرب البلاد”.

وأضافت: إن عمليات الإنقاذ جارية، فيما تتواصل التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.

ويوم الأحد الماضي حوصر خمسة عمال داخل منجم”داتونغقو”، التابع لشركة” هيلونغجيانغ فنغ يوان ” للتعدين شمال شرق الصين، بعد وقوع فيضان بالمنطقة وتسرب المياه إلى داخل المنجم.

علماء يبتكرون لساناً اصطناعياً يُحاكي براعم التذوق الطبيعية
ارتقاء 8 فلسطينيين بنيران الاحتلال في غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار
باللون الأزرق.. الصين تصدر إنذاراً لمواجهة موجة برد
الإمارات والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
البرلمان العربي والجامعة العربية يدينان اقتحام قوات الاحتلال مقر الأونروا في مدينة القدس
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك