وزير الزراعة يؤكد من دير الزور دعم البحوث العلمية وإعادة تأهيل المراكز الزراعية

دير الزور-سانا

​أجرى وزير الزراعة باسل السويدان جولة ميدانية في محافظة دير الزور، اليوم الأحد، للاطلاع على واقع القطاع الزراعي واحتياجاته، ومتابعة أوضاع المؤسسات والمراكز الزراعية في المحافظة.

​وتفقد الوزير مبنى مديرية التنمية الريفية ومبنى مركز إكثار البذار، حيث اطلع على واقع المبنيين واحتياجاتهما؛ تمهيداً لإعادة تأهيلهما بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمزارعين.

​كما زار محطة بحوث سعلو، واستمع إلى شرح قدمته الكوادر الفنية والباحثون حول البرامج البحثية التي تنفذها المحطة، ولا سيما الدراسات المتعلقة بمحصول القمح؛ والهادفة إلى تطوير أصنافه وتحسين إنتاجيته بما يتناسب مع الظروف البيئية والمناخية في المنطقة.

​وشملت الجولة الاطلاع على التجارب البحثية الجارية في المحطة، والتي تركز على استنباط أصناف أكثر تحملاً للظروف المناخية، ورفع كفاءة الإنتاج؛ بما يدعم الأمن الغذائي، إضافة إلى متابعة برامج العناية بأشجار النخيل والحفاظ على هذا المحصول الذي يشكل أحد أهم مكونات الهوية الزراعية في محافظة دير الزور.

​وزار السويدان مركز إكثار النخيل في بلدة الجلاء بريف البوكمال، الذي يُعد من أبرز المراكز المتخصصة في إنتاج وإكثار فسائل النخيل، إذ تبلغ مساحته أكثر من 2000 دونم، ويضم ما يزيد على 10000 شجرة نخيل من مختلف الأصناف.

وأكد السويدان أهمية دعم مراكز البحوث الزراعية والإكثار النباتي؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير القطاع الزراعي، مشدداً على مواصلة العمل لتوفير مستلزمات البحث العلمي، وتعزيز نقل نتائجه إلى الحقول الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين دخل المزارعين.