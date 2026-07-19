وزير الزراعة يؤكد من دير الزور دعم البحوث العلمية وإعادة تأهيل المراكز الزراعية

IMG 20260719 214016 105 وزير الزراعة يؤكد من دير الزور دعم البحوث العلمية وإعادة تأهيل المراكز الزراعية

دير الزور-سانا

​أجرى وزير الزراعة باسل السويدان جولة ميدانية في محافظة دير الزور، اليوم الأحد، للاطلاع على واقع القطاع الزراعي واحتياجاته، ومتابعة أوضاع المؤسسات والمراكز الزراعية في المحافظة.

IMG 20260719 214016 230 وزير الزراعة يؤكد من دير الزور دعم البحوث العلمية وإعادة تأهيل المراكز الزراعية

​وتفقد الوزير مبنى مديرية التنمية الريفية ومبنى مركز إكثار البذار، حيث اطلع على واقع المبنيين واحتياجاتهما؛ تمهيداً لإعادة تأهيلهما بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمزارعين.

​كما زار محطة بحوث سعلو، واستمع إلى شرح قدمته الكوادر الفنية والباحثون حول البرامج البحثية التي تنفذها المحطة، ولا سيما الدراسات المتعلقة بمحصول القمح؛ والهادفة إلى تطوير أصنافه وتحسين إنتاجيته بما يتناسب مع الظروف البيئية والمناخية في المنطقة.

IMG 20260719 214016 452 وزير الزراعة يؤكد من دير الزور دعم البحوث العلمية وإعادة تأهيل المراكز الزراعية

​وشملت الجولة الاطلاع على التجارب البحثية الجارية في المحطة، والتي تركز على استنباط أصناف أكثر تحملاً للظروف المناخية، ورفع كفاءة الإنتاج؛ بما يدعم الأمن الغذائي، إضافة إلى متابعة برامج العناية بأشجار النخيل والحفاظ على هذا المحصول الذي يشكل أحد أهم مكونات الهوية الزراعية في محافظة دير الزور.

​وزار السويدان مركز إكثار النخيل في بلدة الجلاء بريف البوكمال، الذي يُعد من أبرز المراكز المتخصصة في إنتاج وإكثار فسائل النخيل، إذ تبلغ مساحته أكثر من 2000 دونم، ويضم ما يزيد على 10000 شجرة نخيل من مختلف الأصناف.

وأكد السويدان أهمية دعم مراكز البحوث الزراعية والإكثار النباتي؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير القطاع الزراعي، مشدداً على مواصلة العمل لتوفير مستلزمات البحث العلمي، وتعزيز نقل نتائجه إلى الحقول الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين دخل المزارعين.

IMG 20260719 214016 427 وزير الزراعة يؤكد من دير الزور دعم البحوث العلمية وإعادة تأهيل المراكز الزراعية
IMG 20260719 214016 592 وزير الزراعة يؤكد من دير الزور دعم البحوث العلمية وإعادة تأهيل المراكز الزراعية
محافظة دمشق تعلن مواعيد صرف بدلات الإيجار للمجموعة الثانية من مستحقي السكن البديل
مباحثات سورية – لبنانية لتعزيز الاستثمار السياحي
كهرباء ريف دمشق تواصل أعمال الصيانة والتأهيل لدعم استقرار الشبكة
وزير الطاقة يبحث مع ممثل منظمة اليونيسف في سوريا التعاون المشترك في ‏مجالات الطاقة والدعم الإنساني
أنظمة الطاقة الشمسية تحضر بقوة في العمليات الإنتاجية لمؤسسة المباقر
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك