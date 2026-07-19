منتخب سوريا تحت 17 يفوز على الإمارات بثمانية أهداف في بطولة غرب آسيا

عمان-سانا



حقق منتخب سوريا تحت 17 عاماً للناشئات فوزاً كبيراً على منتخب الإمارات بنتيجة 8-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بنسختها السادسة، والمقامة في المملكة الأردنية الهاشمية.



وسجلت لاعبة منتخبنا ماسا مينا أربعة أهداف في الدقائق 9 و17 و66 و71، فيما أحرزت أمل عيسى هدفاً في الدقيقة 48، وتسنيم قطيش في الدقيقة 57، وبيان جمعة عطو في الدقيقة 62، وشام مشعل في الدقيقة 64.



وعزّز منتخبنا بهذا الفوز صدارته للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه في مباراته الأولى على السعودية بهدف دون مقابل.



ويخوض منتخبنا مباراته القادمة والأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب لبنان يوم الثلاثاء القادم.