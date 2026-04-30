أستراليا تدرس الانضمام إلى تحالف تقوده أمريكا في مضيق هرمز

كانبيرا-سانا

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ اليوم الخميس، أن بلادها تجري محادثات مع الولايات المتحدة وشركاء دوليين حول خيارات الانضمام إلى تحالف دولي جديد يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز.

ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن وونغ قولها خلال مؤتمر صحفي عقدته في كوريا الجنوبية: “إن الولايات المتحدة أطلعت كانبيرا على أحدث مقترحاتها لتشكيل تحالف دولي في مضيق هرمز”، مشيرة إلى أن أستراليا تعمل مع شركائها في المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة لدراسة الخيارات المتاحة، مع التذكير بالدعم الدفاعي والدبلوماسي الذي قدمته بلادها سابقاً في المنطقة.

من جانبه، أكد مصدر حكومي أسترالي أن المناقشات لا تزال في “مراحلها المبكرة”، وأن كانبيرا لم تتخذ بعد أي قرارات نهائية بشأن طبيعة مشاركتها.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لحشد العديد من الدول للمشاركة في مبادرة أطلقت عليها اسم “بناء الحرية البحرية”، تهدف لتنسيق العمل العسكري والاستخباراتي لتأمين الملاحة التجارية في مضيق هرمز.