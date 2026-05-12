البحرين: جميع الأسلحة والوحدات على أهبة الاستعداد الدفاعي

المنامة-سانا‏

أعلنت البحرين اليوم الثلاثاء، أنها على أهبة الاستعداد الدفاعي، مؤكدةً أن جميع ‏أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية، وذلك بعد ساعات من تلويح الرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الحرب على إيران.‏

وفي بيان للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين “القوات المسلحة” نقلته وكالة الأنباء ‏البحرينية “بنا”، أكدت القيادة أن “كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية ‏وأهبة الاستعداد الدفاعي”، مؤكدة أن “أفراد القوات ضمن جاهزية قتالية متقدمة”.‏

ودعت القيادة العامة إلى “توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو ‏مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني”، مشيرة إلى أن “وحدة ‏هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان ‏السلامة العامة لكل المواطنين والمقيمين”.‏

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أمس أن الهدنة مع إيران باتت في “غرفة ‏الإنعاش”، ووصف رد إيران إلى باكستان بشأن المقترح الأمريكي الرامي إلى إنهاء ‏الحرب بأنه “غير مقبول”.‏