البحرين: جميع الأسلحة والوحدات على أهبة الاستعداد الدفاعي

المنامة-سانا
أعلنت البحرين اليوم الثلاثاء، أنها على أهبة الاستعداد الدفاعي، مؤكدةً أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية، وذلك بعد ساعات من تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الحرب على إيران.
وفي بيان للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين “القوات المسلحة” نقلته وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، أكدت القيادة أن “كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي”، مؤكدة أن “أفراد القوات ضمن جاهزية قتالية متقدمة”.
ودعت القيادة العامة إلى “توخي الحذر بعدم الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني”، مشيرة إلى أن “وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام لضمان السلامة العامة لكل المواطنين والمقيمين”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أمس أن الهدنة مع إيران باتت في “غرفة الإنعاش”، ووصف رد إيران إلى باكستان بشأن المقترح الأمريكي الرامي إلى إنهاء الحرب بأنه “غير مقبول”.