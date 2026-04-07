في يوم الصحة العالمي.. غزة تواجه انهيار القطاع الصحي تحت وطأة الدمار والحصار

نيويورك-سانا

بينما يحتفل العالم اليوم بيوم الصحة العالمي، تتفاقم أزمة القطاع الصحي في قطاع غزة، في ظل استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي على المدينة، وما خلفه من دمارٍ واسعٍ في المستشفيات والمراكز الطبية، وسط تحذيرات أطباء وعاملين في القطاع الصحي من أن المنظومة الصحية في غزة باتت أقرب إلى الانهيار.

وحسب تقرير لمركز أنباء الأمم المتحدة نُشِر اليوم الثلاثاء، فإن أعداد المرضى في القطاع تتصاعد، وتنتشر الأمراض الجلدية والتنفسية في حين تتراجع القدرة على علاج أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السرطان، الذين يواجه كثير منهم خطر الموت البطيء بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فقد تضرر أكثر من 1800 مرفق صحي بشكل كلي أو جزئي خلال الهجمات الإسرائيلية، ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): إن نحو 42% فقط من المرافق الصحية في قطاع غزة تعمل حالياً، ومعظمها يقدم خدمات جزئية فقط، في وقت تعيق فيه القيود إدخال المعدات والمواد اللازمة لإعادة تأهيل النظام الصحي.

الوضع الصحي مأساوي

داخل مجمع الشفاء الطبي، أحد أكبر المستشفيات في قطاع غزة، تبدو آثار الحرب حاضرة في كل زاوية، من الدمار الذي طال المباني والبنية التحتية، إلى تراجع القدرة التشغيلية في ظل نقص الكهرباء والمعدات والأدوية.

ويقول الدكتور حسن الشاعر المدير الطبي لمجمع الشفاء: إن الأزمة الصحية لم تعد مقتصرة على استقبال المصابين والجرحى، بل طالت مختلف التخصصات الطبية، وعلى رأسها علاج مرضى السرطان، موضحاً أن المتوفر من أدوية السرطان لا يغطي سوى نسبة ضئيلة لا تتجاوز 15% من إجمالي الأدوية التي يحتاجها هؤلاء المرضى.

كما حذر من تفاقم التهديدات البيئية والصحية المرتبطة بتراكم الركام والقمامة في مدينة غزة، مشيراً إلى بدء ظهور مشكلات إضافية، من بينها انتشار القوارض، وما يرافق ذلك من أخطار صحية جديدة.

نقاط طبية بديلة تقدم الحد الأدنى

ومع خروج عدد كبير من المرافق الصحية عن الخدمة أو عملها بقدرة محدودة، تحولت بعض المدارس ومراكز الإيواء إلى نقاط طبية بديلة تقدم الحد الأدنى من الرعاية الصحية للنازحين والسكان.

ويقول محمود النجار، وهو رجل مسن من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة: إنه يضطر إلى مراجعة نقطة طبية بشكل يومي تقريباً، بسبب معاناته من أمراض مزمنة، في ظل تعطل المستشفيات، مضيفاً: إن ما يتوفر من خدمات لا يتجاوز الإسعاف الأولي أو بعض المسكنات البسيطة.

ضغط متزايد وإمكانيات محدودة

ولا تبدو معاناة المرضى منفصلة عن معاناة الطواقم الطبية نفسها، التي تواصل العمل تحت ضغط متصاعد وبإمكانات محدودة للغاية، وبقول الطبيب خالد صيام، الذي يعمل في نقطة طبية داخل أحد مراكز النزوح التابعة للأونروا: إن المركز يستقبل يومياً بين 150 و200 حالة، في وقت لا يتوفر فيه سوى عدد قليل جداً من العاملين.

وأوضح أن الضغط لا يرتبط فقط بالإصابات المباشرة، بل يشمل كذلك الأمراض المنتشرة بين السكان، وعلى رأسها الأمراض الجلدية والتنفسية، والتي تحتاج إلى متابعة وعلاج مستمرين، في ظل غياب المستشفيات، والتجهيزات الطبية الكافية.

وأضاف: إن الطواقم تحاول التكيف مع ما هو متاح، وتقديم الخدمة الطبية بأقل الإمكانات، غير أن حجم الاحتياج يفوق بكثير القدرة على الاستجابة.

تعاف بعيد المنال

ورغم إعلان وقف إطلاق النار منذ أشهر، لا تزال المنظومة الصحية في غزة بعيدة عن أي تعافٍ فعلي، مع استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المعدات الطبية ومواد إعادة التأهيل، والضغط الهائل على ما تبقى من مرافق عاملة.

وفي وقت يحيي فيه العالم يوم الصحة العالمي في السابع من نيسان بالتأكيد على أهمية توفير الرعاية والعدالة في مجال الصحة، يجد سكان غزة أنفسهم أمام واقع مغاير، حيث يتحول الوصول إلى العلاج إلى معركة يومية، في قطاع صحي أنهكته الحرب، ولم تمنحه الهدنة فرصة حقيقية للتعافي.