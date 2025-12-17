البرلمان الألماني يقرّ حزمة إنفاق عسكري بقيمة 50 مليار يورو

برلين-سانا

أقرّ البرلمان الألماني “البوندستاغ”، اليوم، حزمة إنفاق عسكري جديدة بقيمة تقارب 50 مليار يورو، بهدف تعزيز قدرات الجيش الألماني في مواجهة التهديد الروسي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الدفاع الألمانية قولها في بيان: إن ألمانيا تمضي قُدماً في التزاماتها الدفاعية داخل حلف الناتو، وتتحمل مسؤوليتها عن الأمن والسلام في أوروبا، مشيرة إلى أن التمويل يشمل تجهيزات للجيش والقوات الجوية والبحرية، إضافة إلى تطوير القدرات الفضائية والسيبرانية.

وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب هذه الحزمة، ترتفع قيمة مشاريع شراء الأسلحة للقوات المسلحة الألمانية إلى نحو 83 مليار يورو بحلول عام 2025، وهو رقم قياسي غير مسبوق.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أعلن في وقت سابق، اليوم، استثناء الإنفاق الدفاعي من القيود المالية الصارمة، متعهداً ببناء “أقوى جيش نظامي في أوروبا” لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.