إجلاء 251 شخصاً بعد انهيارات طينية في وادي كاونرتال بالنمسا

فيينا-سانا

أجلت السلطات النمساوية 251 شخصاً بعد أن تسببت أمطار غزيرة وعواصف بوقوع انهيارات طينية وصخرية قطعت الطريق المؤدي إلى وادي كاونرتال بولاية تيرول غرب البلاد.

وذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية اليوم الإثنين أن الانهيارات دفنت أجزاء من الطريق المؤدي إلى الوادي، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي، دون تسجيل أي إصابات.

بدوره، أكد متحدث باسم الجيش النمساوي للمجلة أن جميع العالقين، ومن بينهم عدد كبير من السياح الألمان، نقلوا جواً إلى مناطق آمنة، لافتاً إلى أنه شاركت في عملية الإجلاء، ثلاث مروحيات تابعة لوزارة الداخلية النمساوية، وطائرتان مروحيتان عسكريتان.

وتشير السلطات إلى أن ثلاثة انهيارات طينية اجتاحت طريق كاونرتال، ما أدى إلى إغلاقه بالكامل بسبب تراكم الصخور والطين، ومن بين العالقين نحو 200 زائر كانوا في رحلات إلى المنطقة القريبة من الحدود الإيطالية.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية النمساوية من استمرار الأحوال الجوية السيئة، مع توقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة حتى الثلاثاء، الأمر الذي قد يتسبب بانهيارات طينية إضافية وفيضانات محلية، ويؤثر على حركة النقل البري والسكك الحديدية.

ويقع وادي كاونرتال في غرب النمسا بالقرب من حدود منطقة جنوب تيرول الإيطالي، ويقطنه أقل من ألف نسمة، ويُعد من الوجهات السياحية المعروفة في جبال الألب.