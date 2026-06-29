مباحثات سورية تركية لإقامة شراكات استثمارية جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي

IMG ٢٠٢٦٠٦٢٩ ١٨٠٠١١ مباحثات سورية تركية لإقامة شراكات استثمارية جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي

دمشق-سانا

بحثت غرفة تجارة دمشق مع وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك “موصياد”، المؤلف من 23 رجل أعمال وصناعياً، اليوم الإثنين، فرص إقامة شراكات استثمارية وتجارية جديدة، بهدف توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

IMG 20260629 175945 585 edit 48689333194237 مباحثات سورية تركية لإقامة شراكات استثمارية جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي

وتناول اللقاء الذي شارك فيه من الجانب السوري أكثر من 100 تاجر ورجل أعمال، عدداً من الملفات ذات الأولوية، أبرزها تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال والسائقين السوريين، ومعالجة معوقات دخول الشاحنات السورية إلى تركيا، وتطوير خدمات التحويلات المصرفية، وتشجيع افتتاح فروع للبنوك التركية في سوريا، إضافة إلى عرض لقانون الاستثمار الجديد والحوافز التي يوفرها للمشروعات الصناعية والاستثمارية.

وأوضح رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من العلاقات التجارية التقليدية إلى شراكات استثمارية وإنتاجية تحقق قيمة مضافة للاقتصادين السوري والتركي، مؤكداً استعداد الغرفة لتقديم الدعم اللازم لتسهيل التواصل المباشر بين رجال الأعمال وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة.

اهتمام تركي بتوسيع الاستثمارات

من جانبه، أكد رئيس الجمعية نيفاف كيليتش، أن سوريا تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً، معرباً عن رغبة رجال الأعمال الأتراك في إقامة استثمارات وشراكات طويلة الأمد، وتشجيع تبادل الوفود الاقتصادية وتوسيع التعاون في مختلف القطاعات.

IMG 20260629 175945 469 edit 48719392842924 مباحثات سورية تركية لإقامة شراكات استثمارية جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي

وعلى هامش المباحثات جرى تنظيم لقاءات أعمال ثنائية بين أعضاء الوفد التركي ونظرائهم من رجال الأعمال السوريين، لبحث فرص التعاون والشراكات المباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوسيع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.

يذكر أن جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية “موصياد”، تضم أكثر من 50 ألف رجل أعمال يعملون في مختلف القارات، وتتجاوز فروعها 90 فرعاً حول العالم، وأسست مؤخراً فرعاً لها في سوريا.


 

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