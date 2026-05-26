مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في سيئول جراء انهيارٍ جزئي في جسر قديم

سيئول-سانا

لقي شخص مصرعه، وأصيب خمسة آخرون بجروح، جرّاء انهيار جزء من جسر قديم في العاصمة الكورية الجنوبية “سيئول”.

ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن السلطات المحلية قولها: إنه وخلال أعمال إزالة لجزء من جسر “سيوسومون” القديم في سيئول، وقع انهيار في جانب من الجسر، ما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة 5 آخرين على الأقل.

وأشارت السلطات إلى أن جهود الإنقاذ مستمرة، حيث تم نشر 62 فرداً، و16 قطعة من المعدات في موقع الحادث، إلى جانب حوالي 30 ضابط شرطة.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الكورية تعليق عمليات السكك الحديدية بين محطة سيئول ومحطة سينتشون بسبب الحادث.

وكان ثلاثة عمال لقوا مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بجروح، جراء انهيار برج في محطة طاقة حرارية بمدينة أولسان جنوب شرق كوريا الجنوبية في تشرين الأول الماضي.