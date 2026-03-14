الدفاع الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيّرات قادمة من إيران

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت اليوم السبت مع اعتداء إيراني جديد على البلاد، شمل 9 صواريخ باليستية و33 طائرة مسيرة.

وأشارت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة “إكس” إلى أنه ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 294 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1600 طائرةً مسيرة.

وكشفت الوزارة أن تلك الاعتداءات خلفت مقتل 6 مدنيين وإصابة 141 آخرين إصابة بسيطة ومتوسطة من جنسيات مختلفة، مؤكدة استعدادها وجاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها الإمارات، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.