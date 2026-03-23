ترامب يعلن إجراء محادثات بناءة مع إيران وتأجيل الضربات على محطات الطاقة خمسة أيام

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء محادثات “بناءة” مع إيران خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أنه أجّل الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية لخمسة أيام.

وقال ترامب عبر منصة تروث سوشل اليوم الإثنين: “يسرني أن أبلغكم أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات جيدة وبناءة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل لحالة العداء في الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب: “استناداً إلى مضمون هذه المحادثات المعمقة والمفصلة والبناءة، والتي ستستمر طوال هذا الأسبوع، فقد أصدرتُ تعليماتي لوزارة الحرب بتأجيل جميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية وبنيتها التحتية للطاقة لمدة خمسة أيام، رهناً بنجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية”.

وكان ترامب هدد في وقت سابق بضرب منشآت الطاقة في إيران بدءاً من أكبرها، إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز خلال 48 ساعة، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تسمح باستخدام المضيق كورقة ضغط أو تهديد.

وتوجَد أكثر من 90 محطة كهرباء في إيران، يقع بعضها على سواحل الخليج العربي.

ويوم الـ 2 من آذار الجاري، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق، رداً على القصف الأمريكي الإسرائيلي المستمر عليها.

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً، وتسبَّب إغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف اقتصادية عالمية.