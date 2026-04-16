التعاون الإسلامي تدعم جهود باكستان لوقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط

جدة-سانا

جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، دعم المنظمة التام لمساعي باكستان للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط، بما يحول دون تجدّد التوتر، ويعزز دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وقالت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم الخميس: أنّ ذلك جاء خلال استقبال الأمين العام، بمقر المنظمة بجدة، المندوب الدائم لباكستان لديها سيد محمد شير، حيث جرى استعراض الجهود المبذولة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقدم المندوب الباكستاني عرضاً حول المساعي التي قامت بها بلاده للتوصل إلى الاتفاق المؤقت لوقف النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأشاد الأمين العام بالدور الفعال الذي اضطلعت به باكستان، ولاسيما الجهود القيمة التي بذلها رئيس الوزراء السيد محمد شهباز شريف لإنجاز هذا الاتفاق.

وكانت مصادر باكستانية ذكرت أن من المرجح أن تستضيف إسلام أباد الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار بينهما الأسبوع المقبل.