وزير الأشغال العامة والإسكان يطلع على تجربة مشروع “مراسي” في مصر ‏

القاهرة-سانا‏

اطلع وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق والوفد المرافق له، على تجربة مشروع ‌‏”مراسي” الذي طورته شركة إعمار للتطوير العقاري على الساحل الشمالي في مصر، وذلك بهدف ‏الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال المدن الذكية ودورها في تطوير المجتمعات العمرانية، ورفع ‏كفاءة إدارة وتشغيل المرافق والخدمات.‏

والتقى الوزير عبد الرزاق بمؤسس المشروع محمد العبار، وفق ما ذكر عبر قناة الوزارة على ‏التلغرام، اليوم الثلاثاء واستمع من القائمين على تجربة المشروع إلى دوره في تطبيق مفاهيم المدن الذكية، ‏وتوظيف التقنيات والحلول الحديثة في إدارة البنية التحتية والمرافق والخدمات، إلى جانب الرؤية ‏التخطيطية والعمرانية، وآليات التكامل بين المكونات السكنية والسياحية والخدمية، بما يسهم في ‏تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز الاستدامة.‏

وتأتي الزيارة في إطار الاستفادة من الخبرات والنماذج الناجحة في مجال المدن الذكية والتطوير ‏العمراني الحديث، وتوظيف الحلول المبتكرة في تطوير مجتمعات عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، بما ‏يدعم التوجهات المستقبلية في تطوير المدن والمشروعات العمرانية.‏