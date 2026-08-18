وزير الأشغال العامة والإسكان يطلع على تجربة مشروع “مراسي” في مصر ‏

القاهرة-سانا
اطلع وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق والوفد المرافق له، على تجربة مشروع ”مراسي” الذي طورته شركة إعمار للتطوير العقاري على الساحل الشمالي في مصر، وذلك بهدف الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال المدن الذكية ودورها في تطوير المجتمعات العمرانية، ورفع كفاءة إدارة وتشغيل المرافق والخدمات.
والتقى الوزير عبد الرزاق بمؤسس المشروع محمد العبار، وفق ما ذكر عبر قناة الوزارة على التلغرام، اليوم الثلاثاء واستمع من القائمين على تجربة المشروع إلى دوره في تطبيق مفاهيم المدن الذكية، وتوظيف التقنيات والحلول الحديثة في إدارة البنية التحتية والمرافق والخدمات، إلى جانب الرؤية التخطيطية والعمرانية، وآليات التكامل بين المكونات السكنية والسياحية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز الاستدامة.
وتأتي الزيارة في إطار الاستفادة من الخبرات والنماذج الناجحة في مجال المدن الذكية والتطوير العمراني الحديث، وتوظيف الحلول المبتكرة في تطوير مجتمعات عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، بما يدعم التوجهات المستقبلية في تطوير المدن والمشروعات العمرانية.