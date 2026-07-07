سفينة كورية جديدة تعبر البحر الأحمر باتجاه كوريا الجنوبية

سيئول-سانا



أعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن ناقلة نفط خام كورية أخرى عبرت البحر الأحمر في طريقها إلى البلاد، وهو المسار البديل لمضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.



ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” عن الوزارة قولها في بيان: “خلال عبور السفينة للبحر الأحمر، دعمنا سلامتها وسلامة طاقمها من خلال توفير مراقبة لحظية على مدار 24 ساعة، وتزويدها بمعلومات حول سلامة الملاحة، وتشغيل قناة اتصال مباشر بين الوزارة وشركة الشحن والسفينة، وسنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان استقرار إمدادات النفط الخام”.

وهذه هي المرة الثانية عشرة التي تعبر فيها ناقلة نفط كورية جنوبية البحر الأحمر منذ إغلاق مضيق هرمز في أواخر شباط الماضي، وقد حّملت الناقلة النفط الخام في ميناء ينبع السعودي.



وعلى الرغم من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على فتح مضيق ‏هرمز، إلا أن الحكومة الكورية ترى أن استخدام البحر الأحمر كمسار لشحن ‏النفط الخام من الشرق الأوسط يعد أمراً واقعياً في الوقت الحالي‎.‎