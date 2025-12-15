فلسطين: مستوطنون يقتحمون مقدسات دينية واعتقالات بعدة مناطق بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مستوطنون، فجر اليوم، مقدسات دينية، في بلدة عورتا، جنوب شرق نابلس، بالتوازي مع تنفيذ حملة اعتقالات لفلسطينيين في الخليل ومناطق أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت طوقاً على البلدة، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على الإغلاق قبل اقتحام مئات المستوطنين عدداً من المقدسات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة فلسطينيين عقب الاعتداء عليهم، في الخليل، وبلدتي بيت عوا وحلحول، وداهمت منازل واحتجزت أصحابها، واعتدت عليهم بالضرب، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل المدينة والبلدات القريبة.

وفي سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال عملية اقتحام واسعة النطاق لقرية بيت اجزا، شمال غرب القدس المحتلة، واعتدت بالضرب على شاب واعتقلته بعد مداهمة عدة منازل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، حيث تشن يومياً حملات اعتقال واقتحام وتخريب ممتلكات الأهالي وتدمير منازلهم، بقصد التهجير والاستيلاء.