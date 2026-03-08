رئيس الوزراء الأردني يبحث مع وزير الدفاع السعودي ونظيريه الفلسطيني واللبناني التطورات الأمنية

عمان-سانا

بحث رئيس الوزراء الأردني، وزير الدفاع جعفر حسان في اتصالات هاتفية، مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ونظيريه الفلسطيني محمد مصطفى، واللبناني نواف سلام، التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مؤكدين رفض الاعتداءات الإيرانية التي تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة، واستقرارها.

وذكرت وكالة بترا اليوم الأحد، أن حسان بحث مع وزير الدفاع السعودي تداعيات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب الجانبان عن إدانتهما للاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من الدول العربية الشقيقة، مؤكدين حق بلديهما في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنهما، واستقرارهما.

كما شدد الطرفان على ضرورة وقف التصعيد الخطير، واللجوء إلى القنوات الدبلوماسية، والسياسية لمعالجة الأزمات، بما يحفظ أمن المنطقة، واستقرارها، ويحول دون اتساع رقعة التوتر.

وفي اتصال آخر، بحث حسان مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام التدهور الخطير للأوضاع في المنطقة، وما تشهده لبنان من اعتداءات إسرائيلية مرفوضة، ومدانة، مؤكداً وقوف الأردن مع لبنان الشقيق في هذه الظروف الدقيقة، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في الحفاظ على أمن لبنان، واستقراره.

كما ناقش رئيس الوزراء الأردني مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، سبل تكثيف الجهود الإقليمية، والدولية، لاحتواء التوتر، ومنع انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع، محذرين في الوقت نفسه من خطورة استغلال الظروف الراهنة لفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة، مؤكدين أهمية حماية الشعب الفلسطيني.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران أسبوعها الثاني، فيما تواصل إيران اعتداءاتها على دول عربية في المنطقة، مخلفة قتلى، وإصابات، وأضراراً مادية كبيرة.