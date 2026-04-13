ترامب يحذّر إيران من أي محاولة لكسر الحصار الأمريكي على موانئها

واشنطن-سانا

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين من أن قواته ستدمّر أي “سفن هجومية سريعة” عائدة لإيران تسعى لكسر الحصار الذي أعلنت واشنطن أنها ستفرضه على موانئها اعتباراً من الإثنين.

ونقلت فرانس برس عن ترامب قوله في منشور على منصة “تروث سوشال”: “إذا اقتربت أي من هذه السفن من حصارنا، سيتم القضاء عليها فوراً” في إشارة ضمنية إلى الزوارق الهجومية السريعة التي تحوزها إيران.

وذكّر الرئيس الأمريكي، أن السفن الأكبر للبحرية الإيرانية “قد تمّ تدميرها” مشيراً إلى أن قواته ستستخدم الأسلوب نفسه الذي اعتمدته الولايات المتحدة حيال مراكب مهرّبي المخدرات في البحر، في إشارة للضربات التي كانت واشنطن تنفّذها على قوارب قبالة فنزويلا أثناء محاصرتها.

وأعلن ترامب أمس الأحد أن البحرية الأمريكية ستبدأ قريباً بفرض حصار على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته.

وأوضح في منشور على منصته “تروث سوشال” أنه أصدر تعليماته للبحرية الأمريكية بالبحث عن أي سفينة في المياه الدولية تدفع رسوماً لإيران، وأن هذه السفن ستُعترض.