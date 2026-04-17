ماكرون يُعرب عن قلقه من تهديد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

باريس-سانا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، عن قلقه من أن “يُهدّد استمرار العمليات العسكرية” وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ بين إسرائيل ولبنان منتصف ليل اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ماكرون قوله في منشور على منصة إكس: “أطالب بتوفير الأمن للمدنيين على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل، ويجب على حزب الله إلقاء سلاحه، ويجب على إسرائيل احترام السيادة اللبنانية ووقف الحرب”.

وكانت قيادة الجيش اللبناني، أعلنت في وقت سابق، تسجيل عدة خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و يستمر عشرة أيام.