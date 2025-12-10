أذربيجان: ضبط كميات كبيرة من المخدرات مصدرها إيران

باكو-سانا

أعلنت السلطات الأذربيجانية، ضبط كميات كبيرة من المخدرات مصدرها إيران، وذلك ضمن عمليات مكثفة لتعزيز أمن حدود البلاد الجنوبية ووقف الاتجار بالمواد المخدّرة.

وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية، أن جهاز حرس الحدود ضبط 30.5 كيلوغراماً من المواد المخدّرة، خلال عمليات تفتيش أجريت في منطقة “لنكران” جنوب البلاد، كما جرى توقيف مواطن أذربيجاني، وضبط أكثر من 21 كيلوغراماً من المواد المخدرة كانت بحوزته، في عملية منفصلة نُفذت بالتعاون بين وزارة الداخلية وشرطة منطقة لريك الحدودية مع إيران.

وحسب الوكالة، أكدت التحقيقات الأولية أن المواد المخدّرة التي ضُبطت في العمليتين جرى تهريبها من إيران، فيما تواصل السلطات الأذربيجانية إجراءاتها لكشف جميع أفراد الشبكات المرتبطة بعمليات التهريب عبر الحدود الجنوبية.

وأعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، قبل أسبوع ضبط أكثر من 13 كيلوغراماً من الماريغوانا، بحوزة موقوف أقر خلال التحقيق معه بحصوله عليها عبر وسيط يحمل الجنسية الإيرانية.

ووفقاً للبيانات الرسمية ضبطت السلطات الأذربيجانية خلال السنوات الأخيرة كميات ضخمة من المخدرات مصدرها إيران، ضمن جهودها المستمرة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.