اعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية تسفر عن إصابات بين الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب اعتقال عدد من الشبان، خلال سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون، بحماية من جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة “وفا” عن مصادر فلسطينية قولها: إن أربعة فلسطينيين أصيبوا بجروح، إثر هجوم للمستوطنين شرق طوباس، فيما شهدت بلدة إذنا غرب الخليل هجوماً مماثلاً أسفر عن وقوع إصابات.

وفي تفاصيل اعتداء الخليل، أوضح مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني معمر طميزي، أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المنطقة الشرقية للبلدة، وهاجمت المواطنين وأصحاب الأراضي بهدف الاستيلاء على مواشيهم.

وأضاف: إن قوات الاحتلال أمنت الحماية للمستوطنين، وطردت الأهالي من أراضيهم وسط إطلاق كثيف للرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة مطاطية في الرقبة، وإصابة مسنَّين اثنين برضوض أثناء تصديهما لمحاولة سرقة الأغنام.

وفي سياق متصل، أصيب شابان برضوض واعتقل أربعة آخرون، خلال تصدي الأهالي لهجوم شنه مستوطنون وقوات الاحتلال على قرية التبنة في محيط الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، واعتقلت الشبان الأربعة عقب محاولتهم منع المستوطنين من سرقة أغنام من القرية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت في وقت سابق اليوم حملة مداهمات واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية في وقت سابق من اليوم، أسفرت عن اعتقال ثلاثة فلسطينيين.