تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات ثلاثة أيام أخرى

بغداد-سانا

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأحد، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة ثلاثة أيام أخرى، استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السلطة قولها في بيان: “تقرر تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة، اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من اليوم الأحد ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم الأربعاء، وذلك كإجراء احترازي مؤقت”.

وأضافت: إن هذا القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية، على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات.

واتخذت العديد من دول المنطقة مؤخراً قرارات بإغلاق مجالها الجوي أو أجزاء منه بشكل مؤقت، لضمان سلامة الحركة الجوية وحماية المدنيين من المخاطر الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.