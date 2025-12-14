الأردن يدين الهجوم على قاعدة للأمم المتحدة في السودان

عمّان-سانا

أدانت الأردن بأشدّ العبارات، اليوم، الهجوم الذي استهدف قاعدة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان في السودان، وأسفر عن مقتل ستة جنود يحملون الجنسية البنغالية وإصابة آخرين من البعثة.

وجدّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية السفير فؤاد المجالي في بيان، التأكيد على دعم الأردن لجهود حل الأزمة في السودان، بما يحفظ أمنه ووحدته واستقراره وسيادته.

وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب بنغلاديش، ولأُسَر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وكان هجوم بطائرة مسيّرة استهدف أمس القاعدة الأممية المؤقتة في أبيي “يونيسفا” في كادوقلي، ويُعدّ الأول من نوعه الذي يستهدف البعثة المنتشرة في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان 2023، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق العنف ليطال البعثات الدولية العاملة في المنطقة.