البرازيل والولايات المتحدة تتفقان على تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة

برازيليا-سانا

اتفقت البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظّمة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئاسة البرازيلية قولها في بيان اليوم: إن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الأميركي دونالد ترامب، اتفقا خلال اتصال هاتفي على التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية، حيث أكد الرئيس لولا دا سيلفا على الحاجة الملحة لتعزيز هذا التعاون، فيما أعرب ترامب عن استعداد كامل للعمل مع البرازيل في مواجهتها.

وأضافت الرئاسة البرازيلية، أن الرئيس لولا دا سيلفا ناقش مع ترامب العمليات التي نفذتها الشرطة البرازيلية بهدف شل الجريمة المنظمة مالياً، وتحديد الشبكات التي تعمل من الخارج.

وكانت السلطات البرازيلية نفذت مؤخراً عدة عمليات ضد عصابة “القيادة الأولى للعاصمة”، وهي إحدى المجموعات الاجرامية الرئيسية في البلاد، وقامت بتفكيك شبكة لغسل الأموال في قطاع الوقود، وقتلت أكثر من120 شخصاً، في أعنف عملية للشرطة في تاريخ البرازيل.