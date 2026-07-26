مصر والكويت تؤكدان مواصلة التنسيق لخفض التصعيد في المنطقة

مكالمة هاتفية موقع بدون توصيف وأسماء 10 مصر والكويت تؤكدان مواصلة التنسيق لخفض التصعيد في المنطقة

القاهرة-سانا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووفق بيان نشره موقع وزارة الخارجية المصرية، جدد عبد العاطي تضامن مصر مع الكويت، مؤكداً إدانة بلاده للاعتداءات التي تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها.

وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية الوقف الفوري للأعمال العسكرية، والعودة إلى مسار التفاوض والحلول السياسية، مع الحفاظ على أمن الخليج باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

كما استعرض عبد العاطي الاتصالات التي تجريها القاهرة مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود التهدئة، وأكد الجانبان مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا في ظل تصاعد التوترات الإقليمية على خلفية تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، واستمرار الجهود العربية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمة ومنع اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.

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