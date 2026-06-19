عون يبحث مع روبيو الأوضاع في لبنان والمنطقة

بيروت-سانا

بحث الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، مشدداً على ضرورة الوقف الشامل للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن عون شدد خلال الاتصال الهاتفي الذي تم بمبادرة من الوزير الأمريكي، على أن تحقيق وقف شامل لإطلاق النار يعد ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية، المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل للوصول إلى الأهداف والثوابت التي انطلقت منها هذه المفاوضات، لاستعادة لبنان أمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه.

من جهته، أكد روبيو وقوف الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب لبنان والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة ودعم مؤسساتها الشرعية والأمنية والعسكرية، وفي مقدمها الجيش.

وأعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى في وقت سابق اليوم الجمعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وميليشيا حزب الله.