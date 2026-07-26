محافظة السويداء تسلم دفعة مازوت جديدة لدعم 13 مجلساً بلدياً

photo 2026 07 26 18 49 11 محافظة السويداء تسلم دفعة مازوت جديدة لدعم 13 مجلساً بلدياً


السويداء-سانا
 
خصصت محافظة السويداء دعماً جديداً من المحروقات للمجالس المحلية في عدد من المدن والبلدات، ضمن خطة تعزيز الخدمات الأساسية، وتأمين المستلزمات التشغيلية للقطاع البلدي.
 
وذكرت محافظة السويداء في قناتها على تلغرام، اليوم الأحد، أن الدفعة شملت 12 مجلساً بلدياً، بواقع 200 ليتر لكلٍّ من: الجنينة، وكفر اللحف، ونجران، وأم الرمان، وعرى، وذبين، وصما البردان، ورساس، ودوما، وبوسان، ونمرة، فيما خُصّص لمجلس بلدة شهبا 500 ليتر، إضافة إلى حصة إضافية لمجلس مدينة السويداء، ليصبح إجمالي المستفيدين 13 مجلساً بلدياً.
 
ويأتي هذا الدعم في إطار متابعة احتياجات المجالس المحلية وتذليل العقبات التي تواجه عملها، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

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