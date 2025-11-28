ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تايلاند إلى 55 شخصاً

بانكوك-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي ضربت جنوب تايلاند إلى 55 قتيلاً، وفق ما أعلنت الحكومة التايلاندية.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن الحكومة التايلاندية، تأكيدها، ارتفاع حصيلة الفيضانات من ستة قتلى الأربعاء الماضي إلى 55 قتيلاً، معلنة تعليق مهام رئيس منطقة هات ياي لفشله في التحرك بالشكل المناسب لمواجهة الفيضانات.

وتسببت أمطار غزيرة بفيضانات واسعة النطاق في جنوب تايلاند، ولا سيما في هات ياي قرب حدود ماليزيا، حيث غمرت المياه أحياء كاملة مرغمة السكان اليائسين على الصعود إلى السطوح.

وتشهد تايلاند هطول أمطار غزيرة بين حزيران وأيلول، ويقول علماء: إن الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري يتسبب بزيادة شدة الظواهر الطبيعية ووتيرتها.